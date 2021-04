Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Hotel - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum von gestern Abend, 20.00 Uhr bis heute Morgen, 06.30 Uhr gelangten Unbekannte in den Küchenbereich eines Hotels in der Straße 'Am Gabelbach' und entwendeten dort eine Spiegelreflexkamera im Wert von ca. 2800,- EUR und Bargeld in Höhe von ca. 400,- EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden (Bezugsnummer 0080502/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell