Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Eisenach (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 13.50 Uhr, gerieten ein 39-jähriger Fahrradfahrer und ein 51-jähriger Fußgänger im Bereich der Wichmann-Promenade in eine Konfliktsituation. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte in Handgreiflichkeiten, bei welchen beide Männer verletzt wurden. Der 51-Jährige musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell