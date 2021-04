Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verunglückt - Zeugen gesucht

Gerstungen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam gestern Nachmittag gegen 14.10 Uhr ein 48-Jähriger Fahrradfahrer in der Jahnstraße zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann alleiniger Unfallbeteiligter. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0080107/2021). (mb)

