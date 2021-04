Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Vormittag, gegen 10.45 Uhr bemerkten Polizeibeamte einen Mopedfahrer, welcher eine gesperrte Straße befuhr. Der Mann sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, missachtete jedoch die Anhaltesignale. Das Zweirad konnte auf einem angrenzenden Feld gestoppt werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 16-Jährigen handelte, welcher mutmaßlich bauliche Veränderungen an dem Moped vorgenommen hatte und nicht in Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin befanden sich an dem Kraftrad manipulierte Kennzeichen. Da der junge Mann während seiner Flucht mit dem Streifenwagen kollidierte, verletzte er sich dabei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. Den 16-Jährigen erwarten mehrere Strafanzeigen. (mb)

