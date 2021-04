Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Versicherung unter Strom

Günthersleben / LK Gotha (ots)

Am Samstag gegen 11:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Gotha in Günthersleben eine 36jährige E-Scooterfahrerin aus dem Ostkreis von Gotha. An ihrem Gefährt fehlte das Versicherungskennzeichen. Zudem war bei ihr anhand eines positiven Tests Drogeneinfluss feststellbar. Der E-Scooter wurde sichergestellt und die junge Frau zur Blutentnahme mitgenommen. (ri)

