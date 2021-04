Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unachtsamkeit mit Folgen

Finsterbergen / LK Gotha (ots)

Am Freitag gegen 12:30 Uhr verletzte sich ein Hermeslieferant aus Unachtsamkeit selber. Der 47jährige Mann trat rücklings von der Ladefläche seines Transporters auf Brunnenstraße in Finsterbergen und touchierte ein langsam vorbeifahrendes Fahrzeug. Dabei knickte er um und zog sich so eine leichte Verletzung am Knöchel zu. Am Fahrzeug der 63jährigen Unfallbeteiligten entstand lediglich geringer Sachschaden.

