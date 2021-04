Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe bei NKD

Gotha (ots)

Unbekannte Personen drangen im Zeitraum vom 01.04.2021 bis 09.04.2021 in die NKD-Filiale in Gotha, Gartenstraße ein. Die Diebe erbeuteten aus dem Geschäft, welches derzeit renoviert wird, Sachen im Wert von ca. 700 Euro. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Klärung des Diebstahls beitragen können. Az. 0078947/2021 (ri)

