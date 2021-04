Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eine Kontrolle, drei Anzeigen

Neudietendorf - Landkreis Gotha (ots)

Ein Peugeotfahrer wurde am Freitagabend um 23.00 Uhr in der Straße des Friedens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der beim 25-jährigen Fahrzeugführer durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Des Weiteren wurden bei ihm eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Nach der durchgeführten Blutentnahme im Krankenhaus wurde dem 25-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. (ml)

