Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Am Freitag um 15.15 Uhr teilten Zeugen einen versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Scheidlerstraße mit. Der erste Täter wurde durch einen Zeugen zu Fuß verfolgt, ein zweiter Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Stadtzentrum. Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen folgten Polizeibeamte den ersten Täter ebenfalls zu Fuß. Nach der Verfolgung durch ein angrenzendes Waldstück konnte der Täter ergriffen und vorläufig festgenommen werden. Die Einbruchswerkzeuge, die er auf der Flucht von sich warf, konnten allesamt gefunden und sichergestellt werden. Den Tätern gelang es nicht, den Zigarettenautomaten zu öffnen, allerdings wurde daran ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Ob diese Tat im Zusammenhang mit einem ähnlichen Aufbruchsversuch am frühen Morgen des gleichen Tages steht (PM vom 09.04.2021, URL: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4884607), ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Weitere Zeugenhinweise, insbesondere zu dem zweiten Täter, werden von der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0079286/2021 entgegen genommen. (as)

