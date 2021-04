Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheiben beschädigt - Zeugen gesucht

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Ein Anwohner der Kasseler Straße informierte am Freitag gegen 22.55 Uhr die Polizei, nachdem er verdächtige Geräusche aus Richtung eines ehemaligen Verbrauchermarktes wahrgenommen hatte. Bei dem sofortigen Polizeieinsatz an dem Objekt konnte die Beschädigung mehrerer Fensterscheiben festgestellt werden. Es wurde ein Sachschaden von etwa 500 Euro hinterlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei Eisenach weitere Zeugen, sich telefonisch (Tel. 03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0079430/2021 zu melden. (as)

