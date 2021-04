Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fehlende Haftpflichtversicherung - Fahrt beendet

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Ein 48-jähriger VW-Fahrer wurde am Freitagabend in der Wartburgallee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug eine behördliche Betriebsuntersagung wegen fehlenden Versicherungsschutzes vorlag. Aus diesem Grund wurden die Kennzeichentafeln sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer musste ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell