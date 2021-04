Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlachtabfälle unsachgerecht entsorgt - Zeugenaufruf

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Ein Anwohner machte am Freitagvormittag einen ungewöhnlichen Fund an einem Feldweg zwischen den Straßen Landstreit und Mittelshof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass Schlachtabfälle in einer Tüte für Futtermittel verpackt und entsorgt wurden. Diese Art der Beseitigung ist gemäß dem "Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz" verboten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0079048/2021 entgegen. (as)

