Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Freitag wurde eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 08.04.2021 zwischen 08.00 Uhr und 11.30 Uhr in der Straße Am Thalberg. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem geparkten Pkw VW Touran und hinterließ einen Schaden von etwa 800 Euro. Wer kann Hinweise zu Verursacher oder Unfallhergang machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0079512/2021 entgegen. (as)

