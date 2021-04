Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert am Steuer

Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Freitagabend wurde ein 51-jähriger Transporterfahrer in der Ortslage Frauenwald einer Verkehrskontrolle unterzogen. Für die Beamten war dabei eindeutiger Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Ein durchgeführter Test ergab einen Vorwert von 1,1 Promille, woraufhin die Blutentnahme in einem Krankenhaus erfolgte. Der Mann hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen. (tb)

