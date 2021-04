Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Einbrüche in Gartenlauben - Zeugensuche

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 08.04.2021, 10:00 Uhr bis Freitag, 09.04.2021, 09:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu insgesamt vier Gartenlauben in einer Gartenanlage am Ellichlebener Weg in Stadtilm.

Es wurde Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro an den jeweiligen Eingangstüren zu den Lauben verursacht, nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts entwendet.

Sachdienliche Angaben bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau (Telefon 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0079239/21. (tb)

