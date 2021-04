Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbruch eines Zigarttenautomaten - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Heute Morgen gegen 04.30 Uhr versuchte ein Unbekannter einen Zigarettenautomat in der Zeppelinstraße gewaltsam zu öffnen. Als der Täter von einem Zeugen angesprochen wurde, ergriff er unvermittelt die Flucht in Richtung Michelskuppe. Der Unbekannte soll männlich gewesen sein, eine blaue Jacke und einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Am Automat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro, Beutegut erlangte der Unbekannte nicht. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0078624/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell