Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufmerksame Tankstellenmitarbeiterin

Gotha (ots)

Heute Morgen, gegen 08.20 Uhr begab sich ein 60-Jähriger in eine Tankstelle in der Eschleber Straße und kaufte dort alkoholische Getränke. Eine Mitarbeiterin stellte dabei Alkoholgeruch bei dem Mann fest und sah auch, wie er in seinem Citroen vom Tankstellengelände fuhr. Die Dame informierte die Polizei. Die Beamten konnten den 60-Jährigen kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen. Sie führten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 0,82 Promille ergab. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin bestand für den Citroen kein gültiger Versicherungsschutz. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mb)

