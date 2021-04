Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtigen Pkw gestoppt

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beabsichtigen Polizeibeamte gegen 02.00 Uhr einen Honda in der Magarethenstraße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit über die B88 auf die Autobahn 71. Zur Verfolgung des Fahrzeugs wurden auch Beamte der Autobahnpolizei eingesetzt. Am Ortseingang Marlishausen konnte der Honda durch den Einsatz technischer Mittel gestoppt und kontrolliert werden. In dem Fahrzeug wurden drei 18-jährige Männer festgestellt. Bei dem Fahrer wurden geringe Mengen Betäubungsmittel und mehrere Selbstlaborate aufgefunden, welche an Spezialkräfte des Landeskriminalamtes zur weiteren Prüfung übergeben wurden. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell