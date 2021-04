Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkohol

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei ermittelt derzeit gegen einen 25-Jährigen aufgrund mehrerer Delikte im Straßenverkehr. Letzte Nacht kam er gegen 02.15 Uhr mit seinem Renault in der Straße "Am Wiegwasser" offenbar in einer Kurve von der Straße ab, kollidierte mit einem Audi und flüchtete anschließend. Die eingesetzten Polizisten konnten den Fahrer jedoch im Nahbereich auffinden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1 Promille. Der Mann war den Beamten schon bekannt, da bei ihm nur wenige Stunden zuvor bereits im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Hersdorfplatz eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde. Somit folgte die zweite Blutentnahme am diesem Tag und die Einleitung weiterer Strafverfahren. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell