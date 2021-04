Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hötzelsroda (Eisenach) (ots)

Heute Vormittag kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen Simsonfahrer in der Eisenacher Straße. Dabei konnte festgestellt werden, dass an dem Zweirad bauliche Veränderungen vorgenommen wurden, welche die ursprüngliche Leistung der Simson steigerten. Der Fahrzeugführer war nicht in Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. (mb)

