Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalismus in Vereinsgebäude - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagvormittag beschädigten Unbekannte mehrere Fensterscheiben an zwei Vereinsgebäuden in der Rudolstädter Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem der Objekte. Im Inneren wurden Einrichtungsgegenstände beschädigt. Weiterhin wurden Beschädigungen an einem Zaun im Außenbereich festgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14000,- EUR. Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden (Bezugsnummer 0076047/2021). (mb)

