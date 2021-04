Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verkehrsunfälle aufgrund von Schneeglätte

Teutleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es aufgrund von Schneeglätte zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 06.40 Uhr kam eine 22-Jährige mit ihrem Opel in der Mühlgasse in einer Engstelle auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden Kiafahrer. In der Folge fuhr zudem ein Skoda auf das Heck des Kias auf. Bei dem Unfall wurden drei Personen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20000,- EUR.

Gegen 07.10 Uhr befuhr eine 21-Jährige die B7 zwischen Teutleben und Mechterstädt. In einer Kurve kam die Frau mit ihrem Opel von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und überschlug sich anschließend. Sie und ihre 22-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

