Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Vergangene Nacht, gegen 03.00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Ostendstraße gerufen. Dort gerieten aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen in Brand. Die Flammen griffen auf die Fassade des angrenzenden Gebäudes über, sodass ein Gesamtschaden von ca. 10000,- EUR entstand. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0075496/2021). (mb)

