Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnhausbrand

Finsterbergen (Landkreis Gotha) (ots)

In den Nachmittagsstunden des Ostersonntags kam es aus noch bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Einfamilienhauses in der Brunnenstraße. Ein angrenzendes Nebengelass sowie Teile eines benachbarten Wohnhauses wurden ebenfalls durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Sachschadenshöhe kann zum derzeitigem Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Die Bewohner der betroffenen Gebäude blieben allesamt unverletzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegengenommen. (rak)

