Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsschild entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Polizeibeamten sind in der Nacht von Samstag zum Sonntag, gegen 01:00 Uhr, Am Holzmarkt in Arnstadt, vier Männer im Alter von 21 bis 23 Jahren, aufgefallen, welche kurz zuvor ein Verkehrszeichen gestohlen haben. Bei der Feststellung ihrer Identitäten konnte das Verkehrsschild allerdings nicht mehr aufgefunden werden. Das Verkehrsschild war zuvor an einem Verkehrsmast angebracht. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib eines solchen Verkehrsschildes geben können, unter Nennung der Bezugsnummer 0074862/2021, sich mit der Polizei telefonisch unter 03677/601124, in Verbindung zu setzen.(rk)

