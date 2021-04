Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Außenspiegel beschädigt- Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Ein 32-jähriger Besitzer eines Pkw Audi erstattete am Sonntagmittag Anzeige bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau. Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom 03.04.21, 22:00 Uhr bis 04.04.21, 09:00 Uhr den Außenspiegel seines Pkw beschädigt. Der Audi stand zu diesem Zeitpunkt im Ried in Arnstadt. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen welche Angaben zum Sachverhalt machen können (Bezugsnummer 0074934/2021). (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell