Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt über Land

Friemar (ots)

Am Samstag gegen 20:15 Uhr ereignete sich eine Verfolgungsfahrt zwischen Friemar, Kindleben und Bufleben. In Friemar sollte ein weißer PKW Seat Leon einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer hatte wohl das eine oder andere zu verbergen und flüchtete vor der Polizei. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde die Nacheile im Bereich Bufleben abgebrochen. Die Ermittlungen zum bekannten Fahrer dauern noch an. Die Polizei bittet um Hinweise, auch dazu, ob weitere Fahrzeugführer oder Fußgänger gefährdet wurden. Bezugsnummer: 0074743 (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell