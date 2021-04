Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung am Fahrzeug - Zeugenaufruf

Ichtershausen (ots)

In der Zeit vom 30.03.21, 11:30 Uhr bis 03.04.21, 14:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter in der Rudolf-Teichmüller-Straße in Ichtershausen die Frontscheibe eines Pkw Toyota. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf schätzungsweise 1000,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0074667/2021 entgegengenommen. (dl)

