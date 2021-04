Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 0,5-Promille-Grenze überschritten

Eisenach (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03.15 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der PI Eisenach einen Renault in der Mühlhäuser Straße. Beim Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab 0,64 Promille. Bei dem 36-Jährigen wurden eine Blutentnahme durchgeführt. Auf ihn kommen Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld zu. (tr)

