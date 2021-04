Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss gefahren

Eisenach (ots)

Am Samstag gegen 16.20 Uhr wurde ein Audi-Fahrer, der die B 88 zwischen Eisenach und Wutha-Farnroda befuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurden Anzeichen für Drogeneinfluss festgestellt, ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis und Amphetamin/Methamphetamin an. Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte die gerichtsmedizinische Untersuchung den Anfangsverdacht bestätigen, muss er mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. (tr)

