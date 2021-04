Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betäubungsmittel in der Wohnung gefunden

Arnstadt (ots)

In den Morgenstunden des 03.04.2021 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau zu einer Streitigkeit in die Arnstädter Nordstraße gerufen. Im Rahmen des Einsatzes nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch in der Wohnung des 23-jährigen wahr. Der junge Wohnungsinhaber stimmte einer Wohnungsdurchsuchung zu. Hierbei wurden kleine Mengen Cannabisblüten, Cannabissamen, Cannabis und BtM-Utensilien festgestellt und in der weiteren Folge beschlagnahmt. Gegen den 23-jähringen Wohnungsinhaber wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (dl)

