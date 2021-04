Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Kindern

Gräfenhain (ots)

Am Samstag gegen 12:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Kindern, in Gräfenhain, Hauptstraße, Ecke Brohmsgasse. Die beiden 10- und 11jährigen Mädchen waren mit einem BMX Rad unterwegs und kollidierten mit einem PKW Renault, einer 62jährigen. Bei dieser Kollision wurden die beiden Mädchen verletzt. Ein Mädchen wurde nach Jena in die Klinik geflogen und das andere wurde nach Erfurt in die Klinik gefahren. Die 62jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Der Schaden am Fahrzeug wurde auf ca. 800,- Euro und beim Kinderfahrrad auf ca. 100,- Euro geschätzt. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (as)

