Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zivilcourage

Waltershausen (ots)

Am Samstag meldete sich ein polnischer Bürger bei der Polizei und erstattet Anzeige wegen Körperverletzung. Er gab an, am Freitag gegen 23:00 Uhr in Waltershausen, Doktor-Salvador-Allende-Straße, auf dem dortigen Parkplatz beobachtet zu haben, wie eine Frau gewürgt worden sei. Er eilte dieser zu Hilfe und wurde sogleich von zwei Männern angegriffen, geschlagen und gewürgt. Bei der Frau soll es sich ebenfalls um eine polnische Bürgerin gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und sucht die besagte Frau. Bezugsnummer: 0074457 (as)

