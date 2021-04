Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Illegale Müllentsorgung

Neudietendorf (ots)

Am Samstag den 03.04.2021 konnte im Bereich der Auffahrt Neudietendorf zur BAB 4 Richtung Frankfurt am Main Müll festgestellt werden, welcher hier illegal entsorgt wurde. Bei dem Müll handelt es sich um 15 Platten sog. Wellasbest. Die Platten hatten eine Größe von ca. 120 cm x 200 cm. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Umweltstraftat aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0074889 (as)

