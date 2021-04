Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Lagercontainer

Luisenthal (ots)

Am Freitag den 02.04.2021 gegen 15:35 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in einem Lagercontainer des Luisenthaler Sportvereins gemeldet. Aus dem Container wurde eine Motorsense, ca. 9 Bälle und ein Grill entwendet. Alles zusammen hatte einen Wert von ca. 800,- Euro. Die Tatzeit war von Anfang März 2021 bis Freitag den 02.04.2021. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0074203 (as)

