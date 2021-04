Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Im Zeitraum von gestern Mittag, gegen 11.30 Uhr, bis heute Morgen, gegen 08.00 Uhr sind Unbekannte in die Laube eines Gartengrundstücks an der Kasseler Straße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten auf das Grundstück und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Hütte. Im Inneren öffneten sie mehrere Schränke und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand eine Kettensäge der Firma Stihl und einen Akkuschrauber der Firma Würth im Gesamtwert von rund 700 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0073283/2021) entgegen genommen. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell