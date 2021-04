Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessung durchgeführt

Gotha (ots)

In der Zeit von 12.15 bis 17.00 Uhr wurde gestern bei rund 1000 Fahrzeugen in der Parkstraße die Geschwindigkeit gemessen. 32 Verkehrsteilnehmer verstießen dabei gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h. Die höchste Überschreitung lag bei 87 km/h. Den betroffenen Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (mb)

