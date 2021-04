Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach versuchtem Einbruch gestellt und in die JVA gebracht

Gotha (ots)

Am Morgen des 24.02.2021 beobachtete ein Zeuge, wie vier Personen im Begriff waren, sich gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Einheit zu verschaffen. Der Zeuge sprach die Männer an, welche daraufhin flüchteten und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten anhand der Personenbeschreibung die vier tatverdächtigen polnischen Staatsangehörigen im Alter von 21 bis 32 Jahren am Bahnhof feststellen und vorläufig festnehmen. Bei weiterführenden Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass gegen einen der Männer, ein 25-Jähriger, ein Haftbefehl wegen eines Raubdelikts im Dezember 2020 vorlag. Der 25-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die anderen drei Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. (mb)

