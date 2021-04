Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Abend führten Polizeibeamte Verkehrskontrollen in der Ortslage Großbreitenbach durch. Um 20.15 Uhr wurde dabei ein 41-jähriger Audifahrer angehalten, welcher 0,64 Promille in der Atemluft hatte. Etwa zwei Stunden später kontrollierten die Beamten dann einen 37-jährigen Opelfahrer, bei dem ein Atemalkoholtest 0,68 Promille ergab. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, sie müssen mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. (mb)

