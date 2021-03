Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von gestern, 16.00 Uhr bis heute, 07.15 Uhr beschädigte ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Torpfosten an einem Wohnhauses in der Sandstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden (Bezugsnummer 0072421/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell