Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Friemar (Landkreis Gotha) (ots)

Am vergangenen Freitag, 26.03.2021, in der Zeit von 06.45 Uhr bis 13.05 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Gemeindeverwaltung in der Dr.-Külz-Straße geparkter grauer Skoda Octavia durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unbekannte stieß offenbar beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0068628/2021) entgegen genommen. (fr)

