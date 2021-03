Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped in Vollbrand

Stadtilm (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden brannte ein in der Straße Zum Hund abgestelltes Moped vollständig ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Fahrzeug durch zwei Männer im Alter von 32 Jahren (deutsch) in Brand gesteckt. Personen wurden nicht verletzt, die Gefahr des Übergriffs des Feuers auf umliegende Häuser bestand ebenfalls nicht. Die Ermittlungen zu den Abläufen und Hintergründen des Geschehens dauern an. (fr)

