Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - 33-Jährige leicht verletzt

Gotha (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B247/Dr.-Troch-Straße gestern Nachmittag hat eine 33 Jahre alte VW-Fahrerin leichte Verletzungen erlitten. Die 33-Jährige war gegen 16.30 Uhr in Dr.-Troch-Str. in Richtung der Kreuzung unterwegs und beabsichtigte, geradeaus in Richtung Wechmar zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 36 Jahre alter Mann mit seinem VW die L1045 aus Richtung Wechmar kommend und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die 33-Jährige leicht verletzt wurde. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (fr)

