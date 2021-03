Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Gotha (ots)

Am gestrigen Tag führten Polizeibeamte Verkehrskontrollen durch. Gegen 18.35 Uhr wurde eine 42-jährige Audifahrerin in der Salzmannstraße angehalten. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,14 Promille. Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten einen 25-jährigen Volvofahrer in der Friedrichsstraße, welcher 1,17 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Mit beiden Fahrzeugführern wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

