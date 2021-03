Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bedrohung im Supermarkt

Arnstadt (ots)

Am gestrigen Tag hielt sich ein 44-Jähriger (rumänisch) in einem Supermarkt in der Turnvater-Jahn-Straße auf. Dort wurde er von einem 21-Jährigen (ivorisch) angesprochen, welcher bedrohlich ihm gegenüber gestikulierte. Der 44-Jährige informierte daraufhin die Polizei, welche den 21 Jahre alten Mann feststellen konnte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell