Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 13.40 Uhr, befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Adam-Opel-Straße. Ein 35-jähriger Opelfahrer wollte zu dieser Zeit aus der Kasseler Straße in die Adam-Opel-Straße einbiegen und stieß dabei mit der Radfahrerin zusammen. Die Frau wurde folglich leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (mb)

