Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Stadtilm (ots)

Gestern in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Ellichlebener Weg einzubrechen. Der oder die Täter gelangten auf das Grundstück und versuchten, sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Außerdem wurde noch in einen auf dem Grundstück befindlichen Schuppen eingedrungen, jedoch nichts entwendet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0071762/2021) entgegen genommen. (fr)

