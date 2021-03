Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen hat sich ein 40 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Gothaer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 08.30 Uhr mit seiner Yamaha aus Richtung Eisenacher Straße kommend in Richtung Schönau unterwegs, als ein 76 Jahre alter BMW-Fahrer von einem dortigen Supermarktparkplatz auf die Gothaer Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 40-Jährige leichte Verletzungen erlitt. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell