Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verbale Auseinandersetzung endet handgreiflich

Ilmenau (ots)

Gestern Abend, gegen 21.00 Uhr, gerieten ein 17-Jähriger (deutsch) und ein 20-Jähriger (afghanisch) auf dem Wetzlaer Platz zunächst in einen verbalen Streit. In der weiteren Folge soll der 17-Jährige gewaltsam auf den 20-Jährigen eingewirkt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei der Auseinandersetzung jedoch niemand verletzt. Die Ermittlungen zu den Abläufen und Hintergründen des Geschehens dauern an. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell