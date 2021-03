Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Supermarktmitarbeiterin durch Unbekannte leicht verletzt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern Abend wurde eine 39 Jahre alte Mitarbeiterin eines Supermarktes am Coburger Platz durch eine bislang unbekannte Frau leicht verletzt. Gegen 20.30 Uhr packte die Unbekannte mehrere Zigarettenschachteln in ihre Tasche und passierte den Kassenbereich des Marktes, ohne diese zu bezahlen. Die 39-Jährige wollte die Frau daraufhin anhalten. In der weiteren Folge wirkte die Unbekannte gewaltsam auf die Supermarktmitarbeiterin ein, wodurch diese leichte Verletzungen erlitt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0070763/2021 zu melden. (fr)

